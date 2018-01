Nove podrobnosti o vrtoglavem posojilu iz Bosne

PRIJEDVOR, LJUBLJANA – Posojilo, ki ga je 32-letna Dijana Đuđić dala največji opozicijski stranki SDS, dviga vse več prahu. Od kod 32-letni Dijani Đuđić denar in ali je bilo pri posojilu storjeno celo kaznivo dejanje, naj bi po poročanju 24ur zdaj preverjala tudi policija. V tem letu naj bi vsaj trem Slovencem posodila približno 1,7 milijona evrov, ob tem pa dolgovala Sloveniji.

Đuđićeva naj bi bila vpletena v sumljive posle utaje davkov, proti njej je v Sloveniji sprožen policijski postopek, a podrobnosti zaradi zgodnje faze preiskave ne izdajajo. Dodajajo, da Sloveniji dolguje med 30 in 50 tisoč evrov.

Policisti naj bi v preiskavi preverjali tudi, ali je pri posredovanju posla posredoval Rok Snežič, znanim doktorjem utaje davkov, ki si je z Janezom Janšo delil zaporniško celico na Dobu. Snežič je sicer v teh dneh zatrjeval, da Đuđićeve ne pozna, a posnetki, ki so jih objavili na 24ur razkrivajo, da bil eden izmed gostov na praznovanju njenega rojstnega dne v Banja Luki. Đuđićevo naj bi pred kratikm celo v Snežičevi družbi opazili tudi v Mariboru.

Osumljeni terorizma

Odmeva tudi nenavadno dogajanje v Prijedvoru, ko sta dve novinarski ekipi Sveta in 24ur morali na policiji pojasnjevati, kaj počnejo pred stanovanjskim blokom, kjer naj bi živela Đuđićeva. Ekipi so po več anonimnih prijavah zaradi suma terorizma pospremili na policijsko postajo, jim odvzeli dokumente in jih po približno uri izpustili na prostost.

Novinar Miha Orešnik je poudaril, da je bosansko notranje ministrstvu v izjavi za javnost zavajalo, ko je dejalo, da je šlo za povsem običajen postopek, saj novinarji po zaslišanju niso prejeli nobenega uradnega zapisnika ali dokumenta o pogovoru na policiji.

Pri prebivalcih blokovskega naselja so novinarji sicer izvedeli, da je Dijana v bloku živela skupaj s staršema, oče je upokojeni policist. Na vprašanja o tem, od kod ji denar, ki ga posoja v Slovenijo odgovora niso dobili. Vprašani so se temu celo zelo čudili, saj niso vedeli, da razpolaga s tako visokimi zneski.