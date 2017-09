Nove cene goriva vas bodo udarile po žepu

LJUBLJANA – Po 14 dneh je čas za nove cene goriv. Tokrat moramo žal poročati o podražitvah. Nove cene, kot so sporočili iz OMV in bodo veljale od polnoči, so:

– neosvinčeno 95-oktansko gorivo: 1,279 evra/liter (↑ 0,026 evra),

– dizelsko gorivo: 1,195 evra/liter (↑ 0,024 evra).