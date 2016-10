Novakova o SDS: Ne moremo pritrjevati lažem in sprevračanju dejstev

LJUBLJANA – Slovenija potrebuje desnosredinsko politiko, ki bo zaradi kredibilnosti, dobrega programa ter nekompromitiranih kadrov na volitvah zmagala in si prizadevala za normalno in uspešnejšo Slovenijo, je v pogovoru za sobotno prilogo Večera dejala predsednica NSi Ljudmila Novak. Novakova je prepričana, da je treba na vsebinski in organizacijski ravni zgraditi novo desnico.

Kot je dejala, z nobeno stranko ne zavračajo sodelovanja. »Z vsemi strankami, ki bodo delovale v dobrobit ljudi, lahko v skupnih točkah sodelujemo. Ne moremo pa pritrjevati negativizmu, razdiralni politiki, spodbujanju delitev in manipuliranju z ljudmi s pomočjo laži in sprevračanja dejstev. Ni logično, da sodelujemo z ljudmi, ki zahrbtno in z vsemi sredstvi delajo za to, da bi uničili NSi,« je odgovorila na vprašanje, zakaj nočejo sodelovati s stranko SDS, dokler je na njenem čelu Janez Janša.

Kritična je bila do vladne koalicije, za katero ugotavlja, da je zelo raznorodna, zlasti na področju privatizacije. Po njenih besedah nekateri predstavniki vladne koalicije govorijo eno, delajo pa drugo. »Javnost je velikokrat vznemirjena zaradi 'dvomljivega' in nenačelnega kadrovanja. Vidi se, da mreže iz preteklih časov še vedno intenzivno sodelujejo v teh procesih,« je menila. Če ne gre za strateško infrastrukturo, ni treba, da je država lastnica podjetij. Razen če nekatere stranke in posamezniki ta podjetja potrebujejo za svoje lastne bankomate ali v njih odlagajo svoje 'zaslužne' kadre, je dodala.

»Za bančno luknjo morajo odgovarjati vsi«

Ugotavljala je tudi, da imamo v Sloveniji vedno polno izgovorov, zakaj bank še ne bi privatizirali. Pri tem je povedala, da so se v NSi v sodelovanju s strokovno javnostjo odločili pripraviti novele zakonov o državnem tožilstvu, sodiščih in bančništvu, kjer bodo predlagali ustanovitev posebnega oddelka za bančni kriminal na državnem tožilstvu. »Za bančno luknjo morajo odgovarjati vsi,« je poudarila.

V pogovoru se je dotaknila še nekaterih drugih aktualnih tem, med drugim sprave in pokopa vseh pobitih med vojno in po njej. Da smo se začeli o tem dostojno pogovarjati, kaže na proces normalizacije. »Žal pa posamezniki in tudi nekatere organizacije še skušajo uporabljati stare škodljive vzorce politiziranja, kar je za nas nedopustno,« je dejala.

V zvezi z odškodnino, ki jo je sodišče za neuporabo gozdov v času denacionalizacijskih postopkov prisodilo RKC, Novakova pravi, da če nekdo ne more uporabljati svojega premoženja, mu s tem nastaja gospodarska škoda. Kaj bo naredila cerkev s tem denarjem, če ga bo dobila, ne ve, saj na njene odločitve ne more in ne želi vplivati. Pričakuje pa, da bo denar porabljen v korist vseh državljanov.

O splavu

Glede splava je pojasnila, da krščanski demokrati zagovarjajo svetost življenja od spočetja do naravne smrti. Zagotovo pa bi se morali več pogovarjati o posledicah splava kot o morebitni prepovedi. V primeru prepovedi bi se namreč ti posegi najverjetneje dogajali nekontrolirano, nestrokovno, kar ima lahko za ženske še usodnejše posledice.

Novakova je predstavila tudi nekatere njihove predloge za reševanje problemov v zdravstvu, pri čemer je opozorila, da resorna ministrica ni našla časa, da bi jim prisluhnila. Na srečanje čakajo že skoraj leto dni.