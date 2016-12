Nova strategija za  manj okužb s HIV

Bolje se je testirati: ob svetovnem dnevu boja proti aidsu sta prav letos kri testirala tudi britanski princ Harry in pevka Rihanna. Foto: Reuters

LJUBLJANA – Slovenija naj bi v kratkem dobila novo strategijo (za obdobje do leta 2025) preprečevanja in obvladovanja okužb z virusom HIV. Za zdaj je komaj v javni obravnavi. Kot poudarjajo pristojni z ministrstva za zdravje, v Sloveniji okužbe s HIV dobro obvladujemo, saj po merilih, s katerimi se presoja razširjenost epidemičnosti teh okužb – merila določata UNAIDS in Svetovna zdravstvena organizacija –, spadamo v kategorijo držav, kjer se okužba s HIV še ni opazno razširila v nobeni podskupini prebivalstva: še vedno naj bi bil pri nas okužen manj kot eden na 1000 prebivalcev, kar je prav gotovo malo celo v primerjavi z večino držav članic Evropske unije.

