Nova stavka celo  hujša od Fidesove

LJUBLJANA – Čeprav včeraj zjutraj še niti ni bilo jasno, ali se bo SMC z Desusom na eni in SD na drugi strani uspelo uskladiti glede podpisa sporazuma med vlado in sindikatom zdravnikov Fides (zaradi sestankovanja neenotnih koalicijskih partnerjev so nekajkrat preložili celo začetek včerajšnje redne seje vlade) ali ne – premier dr. Miro Cerar je resda pojasnil, da ima zdravstvena reforma zanj prednost pred političnim kupčkanjem in »hlastanjem nekaterih po večji pozornosti« –, so iz Sindikata zdravstva Slovenije (Spuck) ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc že posvarili, da kljub temu, da so jo polna usta zdravstvene reforme, niti z besedo ne omenja medicinskih sester in bolničarjev, zdravstvenih administratork, strežnic, kuharjev, vzdrževalcev in vseh drugih, ki v nasprotju z marsikom zares veliko delajo in brez katerih preprosto ne bi bilo primerne oskrbe bolnikov niti nemotenega delovanja in obratovanja zdravstvenih zavodov oziroma bolnišnic.



Mimogrede, premier Cerar se je nazadnje odločil, da bo na seji vlade (kljub neenotnosti koalicije) predlagal, da bi podprli sklenitev sporazuma s Fidesom. Ker pa so ministri Desusa in SD napovedali, da sporazuma ne bodo podprli (da bodo glasovali proti njemu), naj bi ga podprli samo ministri SMC, ki naj bi preglasovali upornike v ministrskem zboru. »V tem hipu izgleda, kot da se malo peljemo po hribu navzdol brez zavor. Tako da ne vemo, kako bomo zvozili zadnji ovinek,« je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. In kako je predsednik vlade brez zavor zvozil »zadnji ovinek«? Tako da je vlada na njegov predlog kljub nasprotovanju Desusa in SD ministrico za zdravje Kolar Celarčevo pooblastila za podpis sporazuma s sindikatom Fides o začasni prekinitvi stavkovnih pogajanj.

