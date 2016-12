Nova obtožnica: bo Senico odnesel Delamaris?

LJUBLJANA – Specializirano državno tožilstvo je po neuradnih informacijah Pop TV vložilo že drugo obtožnico proti odvetniku Miru Senici zaradi suma pranja denarja v povezavi s podjetjem Delamaris. Očitali naj bi mu, da si je s še dvema soobtoženima pri prodaji Delamarisovega hčerinskega podjetja razdelil okoli 1,6 milijona evrov.

Kot je poročal Pop TV, obtožnica po neuradnih informacijah bremeni Senico ter še pet oseb (Vojka Mavra, Loredana Glaviča, Matjaža Trebšeta, Uroša Kendo in Jasno M. Coustaury) bremeni kaznivih dejanj pranja denarja, zlorabe položaja in pomoči pri zlorabi položaja. Pri prodaji Delamarisove hčerinske družbe naj bi poskrbeli za zaslužek, ki je pristal v zasebnih žepih.

Glede obtožb o pranju denarja je odvetnik Senice Stojan Zdolšek dejal, da za to kaznivo dejanje niso podane predpostavke, predvsem ni nelegalne dejavnosti, iz katere bi ta denar izviral. »Denar je bil zaslužen s transparentnimi posli,« je zatrdil Zdolšek. Obtoženi naj bi kupili hčerinsko družbo Delamarisa, kamor naj bi prenesli vso opremo in stroje, vredne več kot štiri milijone evrov, a ocenjene le na polovico vrednosti. Za dobra dva milijona evrov naj bi nato hčerinsko družbo prodali podjetju v Lihtenštajn in šele nato končnemu kupcu, družbi Pivka, za 4,5 milijona evrov.

»Tudi ta očitek je po mnenju obrambe v celoti neutemeljen. Bistvo tega očitka je, da naj bi bila vrednost stvarnega vložka, ki ga je predstavljala dejavnost družbe Delamaris, neupravičeno znižana, kar ne drži,« je zatrdil Zdolšek, ki sicer meni, da gre za pogrom nad odvetnikom Senico. Tožilstvo pa po navedbah Pop TV meni, da je dobiček šel v žep Senici (542.000 evrov), nekdanjemu direktorju Delamarisa in sedanjemu direktorju družbe Riba Mavru (538.000 evrov) in prokuristu družbe Riba Glaviču (538.000 evrov).

Gre za drugo obtožnico proti Senici v povezavi z Delamarisom. Radio Slovenija je minuli teden poročal, da je po navedbah tožilstva pravnomočna obtožnica proti štirim osumljenim v primeru nakupa Delamarisa, med njimi nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak in odvetniku Senici. Obtožbe naj bi se nanašale na zlorabo položaja in pranje denarja.

Gre za okoli 1,3 milijona evrov, ki jih je Vegrad plačal direktorici kmetije Bužekijan Blanki Muster za svetovanje pri nakupu za 13 milijonov evrov delnic Delamarisa, dejansko pa naj bi bil denar kot provizijo prejel Senica.