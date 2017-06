Nova nesreča v Luki Koper, zabojniki zgrmeli na obalo in v morje

KOPER – V Luki Koper se je v torek zgodila nova nesreča, tokrat na kontejnerskem terminalu, v kateri je nastala zgolj materialna škoda. Med raztovarjanjem ladje se je zrušila skladovnica petih zabojnikov, od katerih sta dva padla v morje.

Kot so danes sporočili iz Luke Koper, se je v torek okoli 17. ure med pretovarjanjem kontejnerske ladje zrušila skladovnica petih zabojnikov. Do nesreče je prišlo med trkom zabojnika, ki je bil v fazi pretovora z ladje na obalo, z zadnjim zabojnikom v skladovnici petih, ki so bili med seboj privezani. Trije zabojniki so zgrmeli na obalo, dva pa sta se zagozdila med obalo in ladjo. Kljub poskusom, da bi ju dvignili, sta končala na morski gladini. Zabojniki so bili sicer namenjeni v tržaško pristanišče, dva sta vsebovala pnevmatike, dva zaščitno folijo, eden pa vrtno pohištvo. »Škoda na blagu še ni ocenjena, vseh pet zabojnikov pa je uničenih. Zaradi nesreče oziroma poteka preiskave smo pretovor ladje včeraj začasno ustavili in se je nadaljeval nemoteno okoli polnoči,« so zapisali v družbi.

Za nedavno nesrečo kriv veter

To je že druga nesreča v Luki Koper v dobrem tednu dni. Preteklo sredo je bilo v nevihti poškodovano obalno dvigalo za pretovor razsutega tovora. Preiskava nesreče še ni zaključena, po do zdaj znanih podatkih pa je močan veter ladjo za prevoz avtomobilov, ki je bila privezana v tretjem bazenu pristanišča, odnesel proti obali terminala za razsuti tovor, kjer se je zaletela v obalno dvigalo. To se je zaradi udarca ladje prevrnilo na obalo. Dvigalo, ki je staro 26 let, je tako poškodovano, da je neuporabno, in bo šlo v razrez. V družbi proučujejo vse možnosti za čim hitrejše nadomestilo, tudi možnost nakupa novega dvigala, katerega ocenjena vrednost je okoli osem milijonov evrov, je danes ločeno objavila Luka Koper.

Poleg dvigala sta bili poškodovani tudi prekladalna oprema na obali in infrastruktura obale, vendar na podlagi strokovnega mnenja te poškodbe niso tolikšne, da bi onemogočile izvajanje pretovora, so dodali. Pred prihodom prve ladje, predvidoma konec tega tedna, bo tako terminal usposobljen za delo, vendar z manjšo kapaciteto in manjšo uporabno dolžino obale. Obstaja tveganje potencialnih oportunitetnih stroškov zaradi dodatnih operativnih stroškov, so navedli in dodali, da bo uprava Luke Koper storila vse, kar je v njeni moči, za zaščito interesov družbe in minimiziranje posledic.