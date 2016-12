Nova napoved: po nižinah sneg in dež

LJUBLJANA – Ponoči lahko zlasti v severnih krajih pričakujete kakšno snežinko, drugod pa se bo nadaljevalo podobno vreme.

Kot pravijo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), bo danes precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan se bo ogrelo do devet stopinj Celzija. Ponoči se bo prehodno pooblačilo, v severni Sloveniji bo ponekod lahko rahlo snežilo. Ponedeljek bo pretežno oblačen in večinoma suh, jutranje temperature se bodo gibale med –6 in –2, dnevne do pet stopinj.

Več padavin morda za božič

V nadaljevanju tedna bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, napoved za deset dni naprej pa pravi, da se sprememba obeta prihodnji konec tedna. Od srede do sobote bo nad srednjo Evropo vztrajalo območje visokega zračnega tlaka, nad južnim delom Sredozemlja pa bo ciklonsko območje. Z vzhodnikom bo k nam dotekal razmeroma hladen zrak. V nedeljo ali ponedeljek pa nas bo od zahoda predvidoma dosegla vremenska motnja. Takrat kaže tudi na nekaj padavin – po nižinah napovedujejo sneg in dež.

Spanje bo moteno

V krajih z jasnim vremenom bo vremenski vpliv po večini ugoden in ob sončnem vremenu spodbuden. V krajih z meglo ali nizko oblačnostjo bodo pri vremensko najbolj občutljivih mogoče manjše vremensko pogojene težave. Spanje v noči na ponedeljek bo moteno.