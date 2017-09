Nova katastrofa grozi Jadranu?

UMAG – V Jadranskem morju se v zadnjih letih pojavljajo meduzam podobna bitja – rebrače. O njih poročajo iz Istre, kjer so jih našli združene v cele oblake. Strokovno se jim reče Mnemiopsis leidyi, sicer pa so prozorna in so videti kot majhni baloni. Naj dodamo, da za človeka niso nevarni, ni pa prijetno, ko med plavanjem naletiš nanje.

Jutarnji.hr poroča, da se strokovnjaki zaradi njih bojijo za ribe. Lebdečim balonom podobna bitja se namreč hranijo s zooplanktonom (tudi ličinkami rib), kar pomeni, da bo ostalo manj hrane za ribe, zato se utegne zgoditi, da kakšna vrsta iz Jadrana izgine. To se je že zgodilo na nekaterih območjih Romunije, Bolgarije in Turčije, kamor je bitje prispelo z balastnimi vodami tankerjev. Prav na ta način je pripotovalo tudi v Jadran, kjer je je v zadnjih dveh tednih precej več kot običajno.

Kakšne bodo posledice povečanega števila rebrač, lahko seveda pokaže samo čas.