Nova hiša z opremo za 35.000 evrov

Najlepšo stojnico so imeli pri Sortimu, za ozadje so postavili starega hrošča. Foto: Jaroslav Jankovič

CELJE – Pred dnevi se je na celjskem sejmišču končal tradicionalni in letos jubilejni 50. Mednarodni obrtni sejem (MOS). Že krajši sprehod po sejemskih dvoranah nas je prepričal, da se gospodarstvo tudi v Sloveniji ogreva in dobiva zalet, ter potrdil govorice, da imajo obrtniki dela čez glavo in ne morejo najti delavcev.

V paviljonu z ogrevalno tehniko in klimatskimi napravami je bilo ozračje naravnost vesoljsko. Peči in klimatske naprave so dandanes tako lepo oblikovane, da jih lahko postavimo v dnevno sobo, da jo bodo še okrasile.

41odstotkov razstavljavcev je letos na Mosu sklenilo posel.

Za bralce bo morda zanimiv podatek, da so se cene klimatskih naprav celo znižale: kakovostno klimo z montažo vred lahko dobimo že za 600 evrov ali še ceneje, seveda odvisno od znamke.

Kot nam je povedala predstavnica sejma Nataša Vodušek, je dogodek v šestih dneh obiskalo več kot 120.000 ljudi. V 16 paviljonih se je predstavilo kar 1500 podjetij, od tega 883 samostojno. En paviljon so zasedli kitajski ponudniki mehatronike, prisotni so bili že tretje leto zapored.

Po besedah Voduškove so bili razstavljavci zelo zadovoljni. Po analizi in kratki anketi o poslovanju jih je letos na sejmu sklenilo konkreten posel kar 41 odstotkov, kar je za dobrih sedem odstotkov več kot lani. Poznavalci zatrjujejo, da je skok števila poslov v enem letu zelo velik.

Bo črtnim kodam odklenkalo?

Eno bolj zanimivih zadev smo videli na stojnici podjetja Tricor iz Selc, ki se ukvarja s prodajo tehnologije pakiranja. Med drugim so predstavili sofisticiran sistem RFID, kar pomeni radiofrekvenčna identifikacija oz. označevanje artiklov v skladišču ali trgovini, ki bo morda nekoč nadomestil današnji črtnokodni sistem. Vemo, da slednji deluje tako, da blagajničarka posebno napravo približa kodni nalepki na izdelku in odčita ceno, nov sistem pa deluje na daljavo: »Na artikle prilepimo čip v obliki nalepke in zložimo v skladišče, na polico. Ko želimo preveriti zalogo, se postavimo meter od artiklov in na prikazovalniku čitalnika se prikažejo podatki o številu denimo čokolad,« nam je razložil inž. Jernej Markič. Sistem je za zdaj še dražji od črtnokodnega, toda stvar se širi, saj skladišča z njim prihranijo precej časa, ker ni treba preštevati, morda tudi delovno silo. Robotizacija prodaje in skladiščenja, pač.

V dvorani s stavbnim pohištvom ponudbe oken in vrat ni bilo konca. Malce dlje smo se zadržali na stojnici avstrijskega podjetja Kaindl, ki izdeluje in prodaja brusilne plošče za kotne brusilke. Poznamo brusilne plošče za rezanje ali brušenje kovine ali kamna ali lesa, tu pa smo videli brusilno ploščo, ki jo preprosto namontiramo na brusilko in z njo kiparimo, dolbemo kos lesa.

Kakovostno klimo z montažo vred lahko dobimo že za 600 evrov ali še manj.

Na ogled je bila tudi hišica, velika okoli 35 kvadratnih metrov, z izjemno lepo razporeditvijo prostorov za štiričlansko družino, za katero bi morali z opremo vred, se pravi štedilnikom, hladilnikom, posteljami itd., odšteti 35.000 evrov.

Na sprehodu so nas pozdravili roboti – roka, ki je metala na koš, robotski roki, ki sta prijeli kozarec, in podobno.

Najlepši paviljon pa so imeli pri podjetju Sortimo, ki prodaja škatle in kasete za orodje, ki jih lahko sestavljamo modulno v večje sisteme, v avtomobile.

Cene kave in mesnih prigrizkov z žara so bile kot običajno malce zasoljene, a ne pretirano, poleg tega se je ena od trgovskih verig znašla in na sejmišču le med dogajanjem postavila začasno trgovino.