Nova generalna sekretarka Lilijana Kozlovič

LJUBLJANA – Premier Miro Cerar je po nocojšnjem posvetu vladne koalicije povedal, da bo za novo generalno sekretarko vlade prihodnji teden predlagal poslanko SMC Lilijano Kozlovič. Na tem mestu bo nasledila Darka Krašovca, ki je po očitkih v medijih ponudil odstop, Cerar pa ga je zato, da razbremeni delo generalnega sekretariata in vlade, v sredo tudi sprejel. Poslanko Kozlovičevo, ki je tudi namestnica vodje poslanske skupine, bo po odhodu v vlado v poslanskih klopeh nasledila upokojena zdravnica Vlasta Počkaj, izvoljena na listi SMC v Sežani.

Namig, da bi utegnila biti nova generalna sekretarka vlade Kozlovičeva, se je v medijih pojavil že v sredo, ko je Cerar sprejel odstop Krašovca. Cerar je sicer ocenil, da je Krašovec svoje delo opravljal dobro, profesionalno in vestno. Pred nekaj meseci se je Krašovec znašel sredi medijske pozornosti, ker je v pravdnem postopku po ženinem pooblastilu zastopal gospodarsko družbo in zahteval izločitev vseh sodnikov in sodišč v državi. V zadnjih dneh se je znova znašel v središču afere zaradi naročila barskih miz leta 2011, ko je bil generalni sekretar ministrstva za šolstvo. Na dan so prišli tudi nekateri novi očitki.