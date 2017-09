Nov žarek upanja za malo Mio, tumor se ne širi več

LJUBLJANA – Neverjetno, kako dobri in vedno pripravljeni pomagati ste naši bralke in bralci. Kljub temu da ima vsak svoje težave, s katerimi se bolj ali manj uspešno spopada, ste stopili skupaj in po svojih močeh zbrali kar 15.700 evrov za Mio Mauko iz Okoslavcev pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Štiriletna deklica je prikrajšana za brezskrbno otroštvo, saj se že od januarja letos bori s hitro napredujočim tumorjem v možganih. Ko so ga zdravniki odkrili, še ni bila stara štiri leta. Da je nesreča še hujša, so za rakom oboleli še štirje iz njene družine, mama Suzana Adanič, oče Denis Mauko, teta Nataša Adanič in babica Štefanija Adanič. Žalostna družinska zgodba je takoj po objavi v Novicah sprožila velikanske valove sočutja in številni so družini, predvsem oboleli deklici, želeli pomagati. In pomagali ste ji bolj, kot je kdor koli lahko sploh pričakoval, v zadnjih letih je to rekordno visok znesek!



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«