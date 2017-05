Nov veter v Elanovih jadrih

Ob ameriškem prevzemu begunjskega Elana smo se mnogi bali, da bodo novi gospodarji podobno kot program skakalnih smuči ukinili tudi program navtike. A so nas presenetili z novimi ambicioznimi načrti in inovativno zasnovano jadrnico, ki je pritegnila pozornost mednarodnega navtičnega sveta.



»V Elanu se v zadnjem času kar vrstijo novosti na vseh področjih. Podjetje je od septembra 2015 v zasebni lasti ameriške banke Merill Lynch International in Wiltan Enterprises Limited, ki je v lasti sklada VR Capital. Novo vodstvo je podjetje na novo organiziralo tako, da ga zdaj sestavljajo štiri divizije, vsaka s svojim vodstvom in jasno začrtanimi cilji,« nam je o novi podobi organiziranosti begunjskega Elana povedal vodja marketinga navtične divizije Matic Klemenc.



Športni pedigre



Navtično divizijo je septembra lani prevzel John T. Peterson, ki je več kot 30-letno kariero ustvaril v priznani ameriški ladjedelnici Hunter Marine, sprva kot direktor prodaje, pozneje pa kot predsednik uprave. Bil je tudi dolgoletni predsednik združenja podjetij v ameriški navtični industriji Sail America, ki v ZDA promovira jadranje. »Navtična divizija Elana ni dejavna le na poslovnem področju. Aktivna je tudi razvojna ekipa, ki je v sodelovanju s priznanim britanskim navtičnim arhitekturnim studiem Humphreys Yacht Design, s katerim uspešno sodelujejo že približno 20 let, oblikovala in izdelala dih jemajočo jadrnico elan GT5,« nam je odkril največjo novost iz programa begunjske tovarne.



V Elanu so želeli, da ima novinka športni pedigre, zato je GT5 zasnovana na trupu hitre potovalne jadrnice S5, ki je požela številne nagrade. Omogoča hitro jadranje, paluba, kokpit in podpalubje pa so prilagojeni udobju in preprostemu upravljanju jadrnice. Razlika pa je tudi v načinu gradnje in materialih, ki so uporabljeni, zlasti pri izdelavi pohištva.



Inovativni pristop



»V tem velikostnem razredu nismo našli jadrnice, ki je t. i. semi deck saloon, zasnovana na športnem trupu, z inverzno razporeditvijo podpalubja, tako kakovostne gradnje ter s tako kakovostnimi vgrajenimi materiali,« nam Klemenc samozavestno razkrije inovativni pristop pri oblikovanju najnovejše jadrnice, ki je v celoti izdelana v vakuumski infuziji z vinilestrsko smolo in iz multiaksialnih vlaken ter posebne pene kot jedrom sendvič konstrukcije. Ojačitve okoli kobilice in pripon so odlite s trupom, tako da tvorijo en del. Na ta način so oblikovalci dosegli bistveno večjo trdnost trupa, k čemur še dodatno pripomore dejstvo, da so predelne stene iz kompozitnih materialov ter laminirane tako v trup kot v palubo. Tako so grajene jadrnice najvišjega cenovnega razreda.



V notranjosti so uporabljeni najboljši materiali, pohištvo pa je izdelano iz naravnega furnirja, ki si ga kupec lahko izbere tudi v krtačeni izvedbi. Zaključki, okvirji vrat in oprijemi za roke so izdelani iz masivnega lesa, kar je pri serijskih jadrnicah prava redkost, kupec pa lahko izbira med naravnim in beljenim hrastom in tikom. Ob vkrcanju zagotovo največ pozornosti vzbudi kokpit z dvema mizama s sredinskim prehodom s kopalne ploščadi v podpalubje, kot dodatna možnost pa je spuščanje polovice mize, s čimer si lahko ustvarimo udoben lounge. Na voljo sta mala in velika kopalna ploščad, lahko pa si omislite tudi zunanjo kuhinjo. Pod enim krmarskim sedežem namreč lahko izbirate med žarom in hladilnikom ter splakovalnikom.



Razkošje pod palubo



»Zasnova podpalubja je še en razlog, zakaj na trgu nismo našli neposredne konkurence pri tej dolžini,« se je z novim inovativnim oblikovanjem notranjosti jadrnice elan GT5 pohvalil Klemenc. Salon je rahlo privzdignjen in pomaknjen v sredino, kjer je trup najširši, zaradi česar je zelo prostoren. Kuhinja je umeščena v prednji del salona in razdeljena na kuharski in pomivalni del. Kupec lahko izbira med številnimi opcijami in kombinacijami omaric in hladilnikov.



Pri Elanu niso pozabili niti na bolj tradicionalne jadralce, ki še vedno radi uporabljajo papirnato kartografijo. S preprostim potegom si v trenutku pričaramo pravi navigacijski kotiček, ki ga krasi edinstvena stikalna plošča. V sodelovanju z Elanom jo je razvilo slovensko podjetje Simarine. Stikalno ploščo spremljajo tudi stikala za razsvetljavo, ki so, kot stikala na plošči, osvetljena, premorejo pa tudi svetlobne senzorje, ki osvetlitev ponoči samodejno znižajo.



GT5 je na voljo v dvo- ali trikabinski izvedbi z razkošno kabino v premcu, v obeh primerih pa lahko kupec izbira med enim ali dvema toaletnima prostoroma ter ločeno kabino za prhanje.



Premierno predstavitev je doživela decembra v Parizu, od takrat pa je že požela dve nagradi, slovenska javnost jo bo lahko prvič videla na Internautici v Portorožu.

Čista paluba



Vse vrvi so speljane h krmarju, paluba je povsem čista in se ne moremo spotakniti ob vrvi, še posebno poudari Matic Klemenc kot strastni jadralec. Na palubi je panoramsko steklo, nadgradnja pa je ravna in omogoča obilico površin za poležavanje. Jadralskim užitkom je na premcu namenjen fiksni kosnik, izdelan iz karbonskih vlaken, pod njim pa je lično skrit sidrni okov.