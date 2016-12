Nov problem za Cerarja: Samo eno mesto bo imelo minusa za prosti 2. januar

MARIBOR – »Mariborčani smo že več let drugorazredni državljani. Stanje pa se poslabšuje iz leta v leto. Zakonsko obveznih nalog že nekaj let ne moremo v celoti izpolnjevati. Skok stroškov zakonsko obveznih nalog pa je primerjalno iz leta 2011 v leto, ki nas čaka, to je 2017, 20,2 odstotka oz. 14,2 milijona evrov, ob hkratnem padcu prihodka iz dohodnine za 10,2 odstotka oziroma 5,5 milijona evrov. S tem smo v Mariboru prišli do stanja, ko se je pokrivanje zakonsko določenih nalog iz vira dohodnine iz leta 2011, ko je znašalo 75,9 odstotka oziroma 17 milijonov evrov minusa, v sliko leta, ki je pred nami, to je 2017, na stanje 56,7 odstotka in 32 milijonov minusa,« so številke, s katerimi je mariborski župan Andrej Fištravec v današnjem pismu seznanil predsednika vlade Mira Cerarja.

V Mariboru kritično, za Ljubljano pa poseben zakon

Pismo, v katerem župan razkriva, kako se v drugem največjem mestu v državi povečuje socialna stiska, medtem ko je financiranje prestolnice urejeno tudi v posebnem zakonu, si lahko v celoti preberete v galeriji. Da je situacija kritična, med drugim pričajo županove besede: »Ob tem se srečujemo z reševanjem socialne krize v mestu, na kar kažejo podatki, da je bilo povprečno zdravstveno mesečno zavarovanih oseb brez prejemkov leta 2007 3685, v letošnjem letu pa se je število zavarovanih oseb dvignilo na 4589. V storitev pomoči na domu je bilo leta 2006 povprečno mesečno vključenih 288 oseb, leta 2015 že 380. Do plačila oskrbnih stroškov je bilo v letu 2006 mesečno upravičenih povprečno 372 oseb, letos je vključenih 518 oseb. Vse to znatno zvišuje stroške občine, namenjene socialnemu varstvu in reševanju najbolj akutnih stisk naših občanov.«

Cerarjeva matematika v težavah

Potem ko je premier z ministri svoje stranke včeraj za popravek zdravniških plač na vladi preglasoval koalicijske kolege iz SD in Desusa in s tem zamajal tudi koalicijo oziroma vlado in dregnil v druge sindikate javnega sektorja, katerim zahtevam vlada, ki je za zdravniške plače našla 40 milijonov evrov, ne ustreže, so se oglasili tudi gospodarstveniki. Tako Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot globalno uspešni podjetnik Ivo Boscarol opozarjajo na nevarnost predloga Cerarjeve stranke, da bi 2. januar spet postal dela prost dan. Na Pop TV so izračunali, da bi z dodatnim prostim dnem dodatno gospodarsko rast zmanjšali za 35 milijonov evrov, pri GZS pa Cerarjevim očitajo celo, da zavajajo javnost.

Zdaj Fištravčevo pismo razkriva, da je finančna teža predloga vladne stranke SMC zelo podobna finančni luknji, ki bo prihodnje leto zazevala v obubožanem Mariboru.