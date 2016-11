Nov problem Clintonove: skorumpirana fundacija, v kateri je Danilo Türk

LJUBLJANA – En teden pred volitvami Hillary Clinton teče voda v grlo. Zadnja anketa namreč kaže, da jo je Donald Trump celo prehitel, a Bogomila Ferfile, predstojnika katedre za ameriške, nemške in svetovne študije na ljubljanski fakulteti za družbene vede to ne preseneča, on celo pravi, da bi v Sloveniji Melanii Trump morali postaviti spomenik.

Hillary in njeni škandali

»To je škandal. To govorim že nekaj tednov, a so nekako preslišali. Vse, kar se nanaša na Hillary, so tiščali stran. Strežnik, ki je prišel ven, je katastrofa, ven pa prihaja tudi druga stvar, ki je mogoče še hujša, to je Clintonova fundacija. Enkrat sem dejal, da ima Danilo Türk 10-odstotne možnosti za izvolitev, pa so mi pravili, da se motim, da ga imajo Američani zelo radi, da so ga sprejeli celo v nadzorni odbor Clintonove fundacije. A ta fundacija je zelo skorumpirana. To se sploh še razvedelo, zdaj pa sem nekje pri FBI zasledil, da so želeli preiskovati tudi to fundacijo. Kaj se res dogaja, se ne ve, ker se skuša vse pomesti pod preprogo,« je dejal Ferfila in dodal, da je očitno notranje jedro FBI pritisnilo direktorja, da je teden pred volitvami povedal, da ponovno poteka preiskava, čeprav je ta pravzaprav potekala ves čas. »Mislim, da je kongresnikom poslal to pismo, ker se je zbal za svojo pozicijo, kar je seveda povsem jasno.«

58. predsedniške volitve v ZDA bodo 8. novembra 2016.

»Zdaj se razkrivajo tudi podrobnosti o fundaciji, ki je imela največji vzpon na svetu. Pokasirala je dve milijardi in vprašanje je, ali so šle finance samo za to, za kar naj bi šle. V tem razgretem ozračju ne veš, kaj točno je res, a sem med raziskovanjem naletel na to, kar Hillary ves čas meče pod nos Trumpu glede Rusije. Naletel sem še na hujše povezave. Ko je bila zunanja ministrica, so vsi ruski podjetniki, ki so dobili sestanek z njo, morali vplačati milijone v njeno fundacijo. Nekaj podobnega je bilo tudi s katarskim princem in vse to je prišlo ven brez preiskave. Ko se enkrat začne preiskava, potem pridejo na dan tudi druge stvari.« Ob tem Ferfila pravi, da vplačevanje v fundacijo načeloma ni sporno, a sporno je, da dobivaš denar od Rusov in katarskih princev.

Bogomil Ferfila je pojasnil, kakšni škandali se tik pred volitvami dogajajo v ZDA.

Ob vsem tem opozarja na afere Billa Clintona (»hitrega Billyja«), ki ga obtožujejo, da je imel sina s črno prostitutko. »Zdaj je o tem posnet celo film, verjetno je to izmišljeno. To je neresno, server in fundacija pa sta resni. O tem sem govoril že en mesec, pa so pri nas vse spregledali.«

Za Trumpa prepozno, za republikance še ne?

Na vprašanje, ali je možno, da se teden dni pred volitvami zadeve prevesijo v Trumpov prid, pravi, da je vse skupaj že precej pozno, saj je veliko glasov že bilo oddanih po pošti. »Vendar se zaostanek zmanjšuje. Zelo verjetno pa bo to imelo vpliv na volitve v senat, kjer kaže, da bo kar nekaj republikanskim senatorjem, ki jim je prej slabo kazalo, uspelo priti v senat. Če bo Clintonova izvoljena in bo imela proti sebi spodnji dom, ki je v rokah republikancev, in bo imela proti sebi še republikanski senat, bo začela predsedovanje z vsemi temi težavami na glavi, in to je katastrofa. Čisto nič ne bo mogla spraviti skozi.«

Hillary je ledena kraljica zla, Donald pa kot dvanajstletnik.

Ferfila pravi, da so republikanci že napovedali, da bodo v primeru izvolitve Hillary Clinton začeli proces njene odstavitve. »Torej enako, kot se je Billu zgodilo zaradi Monice Lewinsky. Zakone postavlja politika, in če bodo imeli republikanci vse niti v svojih rokah bodo to brez težav začeli. Billa je rešila popularnost, Hillary pa je daleč od tega. O njej ima že zdaj 55 odstotkov Američanov negativno mnenje.«

A če se bo kampanja nadaljevala v tej smeri, je še vedno možno, da postane predsednik Trump. »Ona je izgubila moment. On je v ofenzivi, ona v defenzivi. Težko je napovedati, je pa res, da se je spet pokazalo, da ima Trump sedem življenj. Dejansko se je spet vrnil. Odvisno je, kaj vse se bo še razkrilo.«

Bill do žensk bolj predatorski kot Donald

Ferfila ima mnenje tudi o Melanii, ženi Donalda Trumpa, ki je postavila Slovenijo na svetovni zemljevid. »Mislim, da si Melania zasluži spomenik. Nihče ni Slovenijo postavil na zemljevid sveta kot ona. Lepo, da imamo mi smuči, a pol sveta ne smuča. Ne rečem, da je to vedno najboljša reklama, a zdaj vsi vedo, kje je Slovenija. Za Slovenijo je to zagotovo faktor prepoznavnosti.« Dodal je še, da bi se Trump v primeru izvolitve obnašal tako kot vsak drug predsednik.

»Ko bi ga v roke dobile vse te službe, bi deloval kot vsak drug predsednik. Izklesali bi ga, da ne bi delal neumnosti. Že v kampanji je menjal kup stališč in mnenj, nekih velikih načel nima, vse skupaj se mu zdi 'fajn'. Hillary pa bi označil kot ledeno kraljico zla, čeprav jo imam za blazno pametno. Za Trumpa pa je dala najboljšo oznako Melania, ko je dejala, da ima doma dva dvanajstletnika, eden je Barron, eden pa Donald. Deluje kot nastopač, zabavljač, v veliki meri nezrel in neresen.«

Za konec je Ferfila dejal, da je glede žensk Bill Clinton veliko večji predator kot Donald. »Tudi Slovenci pravimo, da tisti, ki veliko govori, malo naredi.«