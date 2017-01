Noč prinaša spremembe: jutri bo snežilo

LJUBLJANA – Kot smo že pisali, se bo danes zvečer in ponoči v večjem delu Slovenije od severa postopno pooblačilo, oblaki pa bodo s seboj prinesli tudi nekaj snežink.

Jutri bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v zahodnih krajih, zjutraj in dopoldne lahko predvsem na severovzhodu Slovenije rahlo naletava sneg, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Najnižje jutranje temperature bodo od –14 do –7, ob morju malo pod 0, najvišje dnevne od –6 do –1, na Primorskem okoli 3 stopinje Celzija.

Zlata lisica bo v soboto potekala v mrzlem, a sončnem vremenu, v nedeljo pa bo lahko občasno rahlo snežilo. — meteo.si (@meteoSI) 7 January 2017

Jutranje temperature bodo večinoma pod –10 stopinjami, tudi najvišje dnevne bodo v notranjosti Slovenije ostale pod lediščem.