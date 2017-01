Noben del prašiča se ne sme zavreči

Turistično društvo (TD) Komenda je na Koželjevi domačiji na Gori pri Komendi pripravilo že osmi praznik kolin. Številnim obiskovalcem so predstavili praznik, ki je nekdaj veljal za enega največjih na vasi. Po starih običajih so ga prvič pripravili pred osmimi leti pri Lončarju v Podborštu, 2012. pa prvič na Koželjevi domačiji na Gori. Tokrat je pri pripravi kolin sodelovalo 30 članov društva. Z velikim zanimanjem so mesarja Andreja Škrlja in Robija Dobravca ter gospodinje pri delu opazovali šestošolci z OŠ Komenda Moste. Katja Tabernik, članica TD Komenda, je šolarjem podrobneje spregovorila, kaj vse še čaka mesarje, da bodo koristno in pametno uporabili posamezne kose mesa, obiskovalcem pa predstavila, katere dela prašiča so porabili za kateri mesni izdelek ali jed, kako so nekdaj očistili čreva, kako se naredi žolco, za kaj so dobri ocvirki in pa kaj spada v okusne pečenice in krvavice. Pomembno je, da se prav noben del prašiča ne zavrže. Iz parkljev, repa in uhljev skuhajo žolco, mast porabijo za kuhanje ocvirkov ter izdelavo klobas. Tradicionalno prva jed pa so sveža pražena jetrca, ki se postrežejo mesarju in drugim delavcem že dopoldne.



V kuhinji Koželjeve domačije je kmalu zadišalo po pečenih krvavicah in kislem zelju. Za priboljšek so gospodinje spekle ocvirkovko in orehovo potico, ki spada k takemu kmečkemu prazniku. Za starejše se je našlo šilce žganja, mlajši pa so se lahko pogreli ob skodelici vročega čaja. Nekaj suhomesnih izdelkov vsako leto namenijo tudi za različne društvene aktivnosti, še posebno za malice na delovnih akcijah in za občni zbor. »To je prva od prireditev letos, ki jih organiziramo člani društva. Pomembno se nam zdi, da z njo ohranjamo tradicijo ter tudi mladim prikažemo, kako so dolga leta živeli naši predniki, saj je bilo meso včasih na mizi le ob praznikih,« je povedal predsednik turističnega društva Vid Koritnik, ki šteje več kot sto članov in v Komendi organizira še več drugih prireditev, že kmalu, 25. februarja, bo tradicionalno pustovanje na Koželjevi domačiji.