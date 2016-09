NLB v prodajo

LJUBLJANA - Priprava na prodajo NLB se nadaljuje skladno z zastavljenimi cilji, da se prodaja zaključi do konca leta 2017, sporočajo iz Slovenskega državnega holdinga. »V tem kratkem obdobju štirih mesecev pripravljalnih dejanj je bil na strani NLB narejen pomemben napredek, s ciljem kakovostne priprave banke na prodajo. Med pomembnejšimi dejanji je bil sprejem prenovljene Strategije NLB Skupine do leta 2020, za katero je vodstvo banke prepričano, da predstavlja temelj za nadaljnje izboljšanje poslovnih rezultatov in njen boljši srednjeročni in dolgoročni konkurenčni položaj. Prav tako Skupina NLB po podatkih za prvo polletje izboljšuje dobičkonosnost in znižuje delež slabih posojil,« je zapisala Mojca Mele.

In še, da bo odločitev o začetku postopka bo sprejeta upoštevajoč vse relevantne dejavnike postopka prodaje, vključno z letnimi rezultati banke. Cilj pripravljalnih dejavnosti je, da se banko čimbolje pripravi na prodajo in s tem maksimizira vrednost za Republiko Slovenijo in v čimvečji meri povrne vložek državne dokapitalizacije iz leta 2013.