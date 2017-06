NLB (še) ne bomo prodali

LJUBLJANA –Vlada je na današnji seji sklenila, da ne soglaša z minimalno ponujeno ceno za delnico NLB. Kot je po seji povedal premier Miro Cerar, je vlada ugotovila, da tveganje zaradi prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem preprečuje uspešno izvedbo postopka prodaje banke

»Vlada je kot skupščina Slovenskega državnega holdinga odločila, da ne soglaša z minimalno ponudbeno ceno za delnico NLB v višini 55 evrov in razponom ponudbene cene za delnico banke od 55 evrov do 71 evrov,« so po seji zapisali na vladnem uradu za komuniciranje.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman mora sedaj z odločitvijo vlade glede NLB seznaniti Evropsko komisijo in skupaj z deležniki preučiti možnosti alternativnih ukrepov, je še pojasnil Cerar.

Po njegovih besedah se je v današnji razpravi pojavilo tudi vprašanje, ki ga je sprožil poslanec SDS Branko Grims glede domnevnega pranja denarja v NLB, zato so sejo za nekaj časa prekinil in na sejo povabili predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, da je podal nekatera pojasnila.

Predsednik DesUS Karl Erjavec je po seji vlade dejal, da vlada ne more začeti postopka prodaje pod bremenom prenesenih vlog hrvaških varčevalcev. »Slovenski davkoplačevalci smo v dokapitalizacijo NLB vložili veliko denarja, zato so upravičena pričakovanja, da bo ta trud povrnjen,« pa je dodal predsednik SD Dejan Židan.

Iz Evropske komisije pa so že sporočili, da so v konstruktivnih pogovorih s slovenskim oblastmi. »Več zaenkrat ne moremo napovedati na tej točki,« so dodali.