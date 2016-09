NLB porodnišnicam podaril 55.400 evrov

LJUBLJANA – V NLB so letošnjo donacijo 55.400 evrov namenili šestim porodnišnicam. S tem denarjem bodo v Novi Gorici, Izoli, Postojni, Celju, Mariboru in na Ptuju kupili novo medicinsko opremo, s katero bodo poskrbeli za večjo varnost in udobje mamic ter novorojenčkov.

Predstavniki NLB so bolnišnicam zbrana sredstva že predali. Ob druženju z direktorji porodnišnic v NLB Centru inovativnega podjetništva v Ljubljani je predsednik uprave naše največje banke Blaž Brodnjak povedal, da so donacijo porodnišnicam zastavili kot širše poslanstvo. V banki se zavedajo svoje odgovornosti, ki je močno vpeta v njihov poslovni model, pri čemer še posebej izpostavljajo mlade. Čeprav delujejo na državni ravni, je NLB močno vpet tudi v lokalno okolje, kar potrjuje s podobnimi akcijami, kot je bila letošnja donacija porodnišnicam.