NKBM prevzel SLS

Predsednik uprave NKBM John Denhof, Mitja Otorepec, direktor družbe Summit Leasing Slovenija, in Michele Rabà, član nadzornega sveta Nove KBM. Foto: NKBM

MARIBOR – Iz Maribora, kjer je sedež včasih druge največje slovenske banke, ki je danes v lasti tujcev, prihaja sporočilo o prevzemu. Takole sporočajo: »Nova KBM je danes zaključila prevzem družbe Summit Leasing Slovenija (SLS), ene vodilnih lizinških družb v Sloveniji. Prevzem predstavlja pomemben korak pri doseganju strateškega cilja Nove KBM, da postane vodilna univerzalna banka v Sloveniji. S prevzemom se je obseg poslovanja banke nadgradil s storitvami finančnega lizinga najvišje kakovosti. Družba SLS bo v okviru Skupine Nove KBM še naprej delovala kot samostojna družba pod dosedanjim vodstvom, ohranila bo tudi vse zaposlene. Imela bo tudi dostop do sredstev za podporo bodoči rasti svojih strank in se bo še naprej osredotočala na to, da jim bo nudila storitve na najvišji ravni.«

Pišejo še, da se je po prejemu vseh potrebnih regulatornih dovoljenj in z izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe, prevzem 100-odstotnega deleža v družbi SLS s strani Nove KBM danes zaključil. Družba SLS bo v okviru Skupine Nove KBM ostala samostojna družba in bo ohranila svojo blagovno znamko. Nadaljnje poslovanje SLS bo potekalo kot običajno, a bo okrepljeno s svežim kapitalom in možnostmi nadaljnjega razvoja.