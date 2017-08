Njena zibelka je ostala prazna

BREŽICE – Mlada družinica, mama, oče in petletni deček, so z veseljem pričakovali letošnji september. Prihodnji mesec naj bi se njihova družina povečala za še enega člana, na poti je bila punčka. Toda zibelka je ostala prazna. Dva dni po rojstvu je deklica, rojena v 26. tednu, umrla. Namesto sreče in radosti družina pestuje neznosno bolečino. »Kako sem se te veselila, nato pa se domov praznih rok vrnila. Najina deklica mala, za vedno v srcu boš ostala,« v verze zliva svojo bolečino naša bralka, ki ne želi biti imenovana.

Ves čas nosečnosti je opozarjala ginekologa na bolečine v žlički in trebuhu, pogosto je bruhala. »V 16. tednu nosečnosti sem vsake tri ure bruhala, bolelo me je v želodcu in žlički,« pripoveduje strta mamica. Odšla je na urgenco brežiške bolnišnice, kjer je bil ravno dežuren njen ginekolog Miroslav Laktić, predstojnik Zdravstvenega doma Brežice. »Kaj hodite sem, saj če bruhate, to ne more škoditi otroku,« naj bi bil nejevoljen, za morebitne težave bi bil lahko kriv žolč. Opravil je ultrazvok in ginekološki pregled ter dejal, da je vse v redu. Bodočo mamico je občasno še bolelo v žlički, ampak manj izrazito, nosečniška slabost se je umirila. Pet tednov pozneje je isti ginekolog opravil prvo morfologijo glave, rekel je, da je majhna.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«