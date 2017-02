Niti 12-urni šiht ni  dovolj za položnice

ZGORNJE PIRNIČE – Nepogrešljivi so kioski na prometnih vozliščih, in v Kranju stoji hiška, v kateri od pete jutranje ure do popoldanske prav tako pete ure, torej dvanajst na dan, dela Marjeta Alič. Iz Zgornjih Pirnič pri Medvodah se je sprva vozila v kiosk na Planino pri Kranju, še prej je bila v Škofji Loki, zdaj je že četrto leto na avtobusni postaji v Kranju.



Še v trdi temi se zjutraj, četrt pred četrto, peš odpravi od doma do železniške postaje v Medvodah, se z vlakom pripelje do gorenjske metropole in nato peš po strmem klancu navzgor do svojega delovnega mesta ob robu avtobusne postaje. Še kakšno minuto prej kot ob peti v notranjosti trafike zasveti luč. »Avto je odpovedal, pa moram zdaj na delo hoditi pač delno peš in delno z vlakom.« Povedala nam je, da sta z možem Darkom delala v tiskarni Mladinske knjige: »Darko je bil tam tri desetletja, jaz 23 let. Potem je prišel stečaj, ostala sva brez zaposlitve. Ostala pa sva tudi brez odpravnine. Spraševala sem, kako in kaj, pa so mi povsod rekli, kaj sploh sprašujem, saj itak ne bova nič dobila. Tudi na urad za varstvo človekovih pravic sem poslala pismo, pa se ni zgodilo nič konkretnega.«

