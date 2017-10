Nisem tako bogat, da bi zidal poceni

Pasivno hišo gradijo ljudje, ki se zavedajo, da je to enkratna naložba v življenju, zato skrbno premislijo, kaj so njihove prioritete, pravi prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik s fakultete za arhitekturo. V 90. letih se je ukvarjala z negativnimi vplivi gradiv na človeka in okolje, po letu 2000 pa proučuje in predava o tehnologiji gradnje in energijski učinkovitosti stavb. Pasivne hiše pri nas so velike od 100 do 150 kvadratnih metrov, redke več kot dvesto. Racionalnost pri velikosti hiše vpliva tudi na končno investicijo. S strokovnjakinjo smo se pogovarjali o gradnji, investiciji in nepovratnih finančnih spodbudah Eko sklada.



Kaj je nizkoenergijska, kaj pasivna hiša? Kaj je merilo za prvo in drugo?

Pojem nizkoenergijski je postal moden pred približno 15 leti, ko so se smernice gradnje obrnile v zmanjševanje rabe energije za ogrevanje, ki je velik strošek bivanja v hiši. Takrat je bilo za ogrevanje potrebnih od 9 do 10 litrov kurilnega olja na kvadratni meter na leto. Sto petdeset kvadratnih metrov velika družinska hiša je na primer porabila najmanj 1500 litrov kurilnega olja. Danes nizkoenergijska hiša pomeni porabo od treh do petih litrov kurilnega olja na leto, pasivna pa potrebuje pičlega 1,5 litra kurilnega olja na kvadratni meter na leto.

