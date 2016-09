Nimajo za hrano, kaj šele za študij

MARIBOR – Antonija Kolar iz Maribora ni imela srečnega življenja. Zgodaj je ostala brez staršev, njen življenjski sopotnik za otroka ni plačeval preživnine, nenehno odpovedovanje, žrtvovanje, borba s pomanjkanjem denarja – vse to in druge krivice so mater 17-letne Anite in 25-letnega Ivana te dni čisto zlomile. V njenih očeh so solze, bolečina srca jasno odseva na obrazu, v nemoči vije roke. Sedeminštiridesetletnica si najbolj na svetu želi delati. Leto dni mineva, odkar je izgubila službo v mariborski knjižnici, delala je na oddelku odpreme. Takrat, kot da bi imela sanjsko službo, ne pa dela, za katero je prejemala le minimalni osebni dohodek, okoli šeststo evrov, pripoveduje, je vse teklo lepo. Položnice so bile plačane, hrana na mizi, obleko in kozmetiko za osebno higieno so imeli, ničesar veliko, toda dovolj za skromno življenje. »In spala sem vsako noč,« potoži, medtem ko opazujemo temne kolobarje pod očmi in poslušamo gospo, ki hoče delati, pa ji zaposlitve ne da nihče. Pokaže nam kopije poslanih delovnih prošenj, odgovorov nanje ni dobila ali pa so bili, prepričamo se sami, negativni. Antonija ima prirojeno okvaro hrbtenice, prestala je tri operacije, zadnjo pred petimi leti, zato je njena leva noga že krajša za nekaj centimetrov. Je invalidka tretje stopnje, a tega v prošnji za delo ne sme zamolčati, tako pravijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sama pa meni, da je to pravzaprav edina ovira do cilja. Omejitve ima, ne sme stati ali sedeti več kot osem ur ter dvigovati bremena, težjega od petih kilogramov. V dno srca se ti zasmili, želela bi delati, ne da prosi za pomoč, pa je nihče ne opazi. »Kako daleč bo še šlo, kam politiki peljejo državljane, se sploh kdo od njih zaveda, kako živimo?« se sprašuje v solzah.

