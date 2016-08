Nikoli ne obupajte! Zgodba Slovenca, ki vas bo navdušila

SVETI FILIP IN JAKOV – Slovenec Ladislav Feher je kar dve leti iskal lastnico poročnega prstana, ki ga je našel njegov sin Mark med dopustovanjem na plaži Sveti Filip in Jakov. Na prstanu sta bila vgravirana ime Novad in datum poroke. Ladislav se je naloge iskanja lastnika lotil prek družabnih omrežij in po dveh letih mu je uspelo.

Prstan so našli prvi dan dopusta v plitvi vodi na plaži. »Zdelo se mi je, da bo lastnik zelo žalosten zaradi izgube, zato smo se lotili iskanja. Imel sem le ime in datum,« je povedal Ladislav. Iskanja lastnika so se lotili z natisnjenimi letaki, obvestili so turistično agencijo in fotografijo prstana objavili na facebooku. Iskalno akcijo je nadaljeval tudi po vrnitvi z dopusta in nekega dne se je javila gospa Cvita, ki se ji je zdelo, kdo je lastnik. Prek nje so prišli do prave lastnice – Aldiana Novković je prstan izgubila med kopanjem, saj ji je spolzel s prsta.

»Imam zelo tanke prste, zato mi je komaj kakšen prstan prav. Poročnega nikoli nisem snela, saj ima zame velik pomen. Tako sem ga nesrečno izgubila tistega dne na plaži. Bila sem zelo žalostna, a mi je mož rekel, da bova kupila novega – in sva ga, vendar ni bilo enako.« Presrečna je, da ga je dobila nazaj in Ladislavu je neskončno hvaležna. Pravi, da se s prstanom ne bo več kopala.