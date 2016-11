Nika in mama dobili nov dom

GORNJA RADGONA – Ob poplavi takšnih in drugačnih primerov trpinčenja, mučenja in zanemarjanja živali prihaja iz Pomurja spodbudna zgodba. Mirjana, Petra, Tamara, Trezika, družina Tamare in Tomija Sluge s tremi otroki in še nekateri aktivisti Društva za zaščito živali Pomurja (DZŽP) so »iz večne teme« rešili malo Niko in njeno mamo. S pomočjo sponzorjev in donatorjev so jima na domačiji družine Sluga ob mostu čez Muro v Črncih v Apaški dolini omogočili nov dom in jima tako ponudili dostojno življenje.



Ker je s kravama veliko dela, bi potrebovali prostovoljce, ki bi jim pomagali. Treba jih je krmiti ter čistiti hlev, kar počnejo predvsem Tamara in Tomi Sluga ter njuni trije otroci. Prav tako bi potrebovali botre, ki bi skrbeli za prehrano nesrečnih živali. Za nekaj časa je za seno poskrbel Pomurski sejem, ki je podaril bale. Za prevoz slednjih, seveda ob fizičnem delu sejemskega gospodarja Marjana, aktivistk Tamare, Petre in Mirjane, je brezplačno poskrbel prevoznik z Ivanjskega Vrha Matej Hrastelj.

