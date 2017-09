Nič krivi Stanislavi so zarubili stroja

LJUBLJANA – Premalo prostora imamo, da bi lahko podrobno opisali kalvarijo 63-letne Stanislave Novak in našteli vsa eminentna imena, ki so priča njenemu 16-letnemu boju za lastne pletilne stroje, ki ju je maja 2001 zarubila država in dala v hrambo upniku. Kljub pravnomočni sodni odločbi, da nemškemu upniku ni nič dolžna, ju država, ki je stroja vzela, ni nikoli vrnila. Težak in dolgoleten boj je v njen obraz zarisal globoke gube, ki so nekdaj ponosno žensko z ustvarjalno modno žilico spremenile v suhljato ženico, ki, kot pravi, je zaradi vsega izključena iz socialnega življenja.

Sodišče je dalo stroja v hrambo kar nemškemu upniku, nihče pa mu ni naložil, da ju mora vrniti.