Ni vse zlato, kar je tuje

Zdaj pa je napočil čas za tujega selektorja nogometašev, so hiteli prepričevati nogometni poznavalci vseh vrst, popolni športni analfabeti, pridružili so se jim še dežurni šaljivci, ko se je Srečko Katanec na slovitem Wembleyju v Londonu izjasnil, da zapušča reprezentanco. Ker da sami itak ne zmoremo, ker da imamo omejene in s tem in onim obremenjene strokovnjake, ki po hitrem postopku razdelijo slačilnico, obrnejo javnost proti sebi in ves čas iščejo alibije za rezultate, skromnejše od pričakovanj življa na sončni strani Alp, ki se večinsko tako hudičevo spozna na vse športe. Kaj pa moremo, če smo dobri v vseh športih na tem svetu.

