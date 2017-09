Ni še konec. Poglejte, kje je najbolj nevarno

LJUBLJANA – »Krka v spodnjem toku poplavlja v večjem obsegu in še narašča. Danes dopoldne bo v spodnjem toku še naraščala, poplavljene površine se bodo povečevale. Popoldne se bo njen pretok v Podbočju ustalil pri okoli 380 m3/s,« so pri Agenciji RS za okolje (Arso) zapisali v hidrološkem opozorilu.

V zgornjem toku Krka in njeni pritoki že upadajo ali imajo ustaljene pretoke, poplavne površine se bodo na tem delu danes počasi zmanjševale. Še vedno pa poplavljajo nekatere reke v vzhodnem delu države, ki so sicer začele upadati in imajo v glavnem ustaljene pretoke. V spodnjem toku naraščajo še Sotla, Drava, Dravinja in Kolpa s pritoki ter tam poplavljajo, v spodnjem toku narašča tudi Sava.

V prvih dveh tretjinah septembra je padlo povečini od 200 do 350 l dežja na kv. meter, kar je 2 do 3-kratnik povprečne celomesečne količine. pic.twitter.com/0NyBZ8nU4E — ARSO VREME (@meteoSI) September 20, 2017

Reka Ljubljanica in večina njenih kraških pritokov imajo ustaljene pretoke. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju se bodo danes še ohranjale. Zvišujeta se gladini Cerkniškega jezera in vode na Planinskem polju, ojezerjena pa so tudi druga kraška polja.