Ni še konec, padavine se bodo razširile nad vso državo

LJUBLJANA – Popoldne in proti večeru so severno polovico države zajele padavine, ponekod je močno lilo, vmes se je pomešala tudi toča . Burno je (bilo) zlasti na Štajerskem, kjer močne padavine vztrajajo, po zadnjih podatkih pa se nam iz Italije bližajo novi nevihtni oblaki.

Še vedno velja tudi opozorilo prometnoinformacijskega centra: »Ponekod po državi močne padavine ovirajo promet. Voznike opozarjamo naj se ne ustavljajo pod mostovi, nadvozi ali v predorih!« Nevarnost toče se je nekoliko zmanjšala, a na severovzhodu države je verjetnost ledenih zrnc še vedno velika.

Ponedeljek bo še precej moker

Ponoči se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa razširile na vso Slovenijo. Krajevno bodo možni močnejši nalivi, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Kot kaže, bo pošteno padalo tudi še v ponedeljek čez dan, največ padavin bo na severovzhodu države. Tudi ohladilo se bo, sredi dneva pa bo dež po napovedih povsod po Sloveniji ponehal. Še bodo mogoče posamezne plohe, temperature pa se bodo, razen ob morju, gibale pod 20 stopinjami Celzija.

In še eno opozorilo: »V ponedeljek zjutraj in dopoldne lahko predvsem na severovzhodu Slovenije močneje narastejo nekateri hudourniki in manjše reke.«