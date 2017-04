Ni še konec! Arso izdal opozorilo: tukaj grozijo poplave

LJUBLJANA – Čeprav se ponekod po Sloveniji že kaže sonce, nevarnosti poplav še ni konec. Agencija RS za okolje (Arso) je izdala opozorilo. »Reka Savinja se je v zgornjem toku pričela umirjati. Na širšem celjskem območju in v spodnjem toku se razliva na izpostavljenih mestih ob strugi, prav tako se ponekod razlivajo njeni pritoki. Popoldne in zvečer bo Savinja še naraščala in poplavljala v srednjem in spodnjem toku.«

Sava Bohinjka, njeni pritoki ter Bohinjsko jezero so pričeli upadati, vendar ponekod še poplavljajo. Visoka Sava bo popoldne in v noči na soboto odtekala preko osrednje Slovenije, Zasavja in Posavja, kjer bo na izpostavljenih mestih poplavljala.



Popolne zapore cest, plazovi in vdori vode (vir: promet.si): – na glavni cesti Arja vas–Velenje pri Veliki Pirešici pri kamnolomu, obvoz za vsa vozila je možen čez Dobrno;

– regionalna cesta Bohinjska Bistrica–Bled, v Bohinjski Bistrici pri bencinskem servisu zaradi vdora vode;

– regionalna cesta Luče–Solčava, med Raduho in Robanovim kotom zaradi plazu;

– regionalna cesta Črnivec–Gornji Grad pri Podlomu;

– Regionalna cesta Rimske Toplice–Jurklošter v podvozu pri Globokem;

– regionalna cesta Laško–Lahomno;

– lokalne ceste Grajska vas–Kaplja vas, Sava–Mošenik, Jevnica–Senožeti, Laze–Jevnica, v Celju Zagrad–Pečovnik ter Hrastnik–Radeče pri Zidanem Mostu.

Tudi Drava se bo popoldne in ponoči razlivala v svojem spodnjem toku, predvidoma med jezom Markovci in državno mejo.

»Reki Vipava in Ljubljanica se razlivata na območjih vsakoletnih poplav. Pretok Vipave v spodnjem toku je že ustaljen, Ljubljanica pa še postopno narašča. Druge manjše reke v porečjih Kamniške Bistrice in na Koroškem, ki se trenutno razlivajo, bodo popoldne pričele upadati,« so sporočili iz Arsa.

Foto: Arso