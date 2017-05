Ni barke brez peljarja

Brez ustreznih navtičnih in pomorskih kart, navtičnih vodnikov, peljarjev v pomorskem jeziku, in še nekaterih priročnikov v navtiki ne gre. Že res, da je sodobna računalniška in navigacijska tehnologija prodrla tudi na to področje, toda še vedno je na palubi vsaj malo večjega plovila obvezna pomorska karta. Če vas brez nje kjer koli na svetu dobi pomorska policija, boste kaznovani.



V Sloveniji je tako rekoč edina knjigarna, specializirana za navtiko, Geonavtik v Ljubljani, vodi jo Špela Ingolič. Knjigarna v središču Ljubljane ima tudi priročnike in knjige za potovanja, turizem in pohodništvo, kar je v povezavi z navtičnim turizmom; vsi vemo, da se moramo prej ali slej s svojim plovilom tudi privezati na kopno. V prijetno urejenem prostoru boste na enem kraju dobili navtične karte in tudi komplete navtičnih kart za Jadransko morje Hidrografskega inštituta Split, navtične karte za druga morja, navtične vodnike peljarje za Jadransko morje in tuja morja in številne priročnike slovenskih in tujih založnikov.



Obsežna zbirka priročnikov



Založba Osminka ponuja pisano strokovno literaturo pod naslovi Sidranje, Manevri za pristajanje, Vzdrževanje plovila, Svetilniki, Zdravi na morju, Divji akvatorij, Morsko prase, Moja prva jadranja, Slovenska pomorska terminologija, Kuhanje po baeufortu. Med naštetimi je posebno uporaben priročnik Manevri za pristajanje. Avtor je Bobby Schenk, jadralec svetovnega slovesa. Opisal je vse možnosti pristajanja in izplutja, kako obračamo in prestavljamo barko s pomočjo vrvi oziroma vlečenjem s kopnega, kako pravilno uporabljamo bokobrane in vrvi, kadar pristajamo z jadri ali s pomočjo motorja, in še marsikaj, kar lahko pride prav tudi izkušenim morskim mačkom.



Uspešno izvedeni pristaniški manevri so v ponos vsakega skiperja, še posebno v zahtevnih položajih. Za njih v knjigarni Geonavtik dobite obširno literaturo založbe Spinaker pod naslovi Priročnik za voditelja čolna na morju, Priročnik za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS, 15 minut za popolno plovbo in celo Priročnik za voditelja čolna na celinskih vodah. Vedno uporaben je Jadralski priročnik znamenitega navtičnega publicista Halseyja C. Herreshoffa, ki ga je v slovenščini izdala Tehnična založba. Je popoln priročnik za spoznavanje barke, vetra in sile, križarjenje, pristanke in izplutje, navigacijo in vreme, območja križarjenja, varnost na morju.



Če bi radi še več, lahko sežete tudi po obširnem priročniku v angleškem jeziku Steva Sleighta z naslovom The complete sailing manual, mednarodno najuspešnejši jadralski priročnik, ki žal ni preveden v slovenščino. Geonavtik tesno sodeluje tudi s hrvaškim založnikom Morski vodiči, ki poleg peljarjev izdaja še druge navtične priročnike. Najnovejša prenovljena izdaja je priročnik v hrvaškem jeziku Najljepša jadranska sidrišta. To je vodnik po zalivih jadranskega arhipelaga, tistih, kjer je dovoljeno sidranje. Poleg manjše navtične karte in fotografije nam avtor na kratko predstavi osnovne informacije o zalivu in okolici. Med navtiki je najbolj uporaben priročnik 888 pristanov in zalivov nemškega avtorja Karla H. Bestandiga, ki zajema pristanišča in zalive od Slovenije do Črne gore.



Pripomočki za morjeplovce



Nov priročnik na prodajnih policah Geonavtika je tudi knjiga Roka Sorta Slovenska pomorska terminologija, izdana pri založbi Osminka. Po šestdesetih letih gre za nov poizkus, da bi se problematika slovenskega pomorskega izrazoslovja iz teorije prenesla v prakso. Snov je obširna, saj pomorstvo zajema tako rekoč vsa področja, ki so v zvezi z morjem, tematike pa so med seboj močno prepletene. Za lažje razumevanje in uporabo je slovenskemu izrazoslovju dodan angleški prevod. Na policah knjigarne boste našli še številne navtične priročnike.



Na voljo je tudi potopisna literatura naših morjeplovcev, prijetno in zanimivo branje za vsakogar. Zadnja najnovejša knjiga je Z morjem na ti avtorja Mitje Zupančiča. Za ribiče, tudi teh je med navtiki veliko, vam Špela Ingolič priporoča priročnik S trnkom z jadranske obale v več delih. V knjigarni boste dobili tudi lepe in uporabne vodoodporne torbe različnih velikosti ter sončna očala, narejena posebno za navtike (leče s hidrofobičnim premazom, ki zbira vodne kaplice, in priložen plovec), za jadralce zelo uporabne rokavice in drugo.