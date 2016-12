Neža zapustila bolnišnico v Padovi

PADOVA, LJUBLJANA – »Neža je bila v bolnišnici v Padovi deležna zdravljenja in je prejela seznam potrebnih zdravil, hkrati pa se ji je ponudila pot k rehabilitaciji, zaradi česar je včeraj, v torek, 6. decembra, zapustila bolnišnico v Padovi. Iz bolnišnice je odšla mirna in brez bolečin.« To je zapis, ki sta ga objavila mati Zala in oče Matej Arnolj.

Zaradi izkušenj v Padovi in raznih pritiskov iz Ljubljane, predvsem na osebje bolnišnice v Padovi, tako pišeta, sta se odločila, da ne bosta sporočila lokacije, kjer je Neža.

»Prepričana sva, da vsi, ki spremljate Nežino zgodbo ter nam nesebično in iz srca pomagate, razumete in sprejemate to odločitev. Znova se iskreno zahvaljujeva vsem, ki darujete za Nežino zdravljenje ter ji namenjate dobre misli in molitve.«