Nevšečnosti še zdaleč ni konec: Slovenija pod vodo

LJUBLJANA – Današnja nedelja je na več področjih Slovenije prinesla nevšečnosti zaradi izrednih vremenskih razmer . Po podatkih Agencije RS za okolje je od sobote do nedelje zjutraj v hribovitem svetu severne Primorske in na območju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp padlo med 100 in 250 litri dežja na kvadratni meter, krajevno tudi prek 300 litrov na kvadratni meter, drugod v zahodnem, južnem in osrednjem delu pa med 30 in 80 litri na kvadratni meter. V nedeljo je od 7. do 13. ure padlo predvsem v hribovitem svetu južne, zahodne in severne Slovenije še od 10 do 30, krajevno na severozahodu tudi prek 50 litrov na kvadratni meter, drugod je bilo padavin manj, najmanj v severovzhodni Sloveniji.

Pozor: te reke lahko poplavljajo

Po hidrološki prognozi Agencije RS za okolje se je naraščanje rek na zahodu države prehodno ustalilo, nekatere reke upadajo. Ob ponovni okrepitvi padavin danes popoldne in v noči na ponedeljek je mogoč ponovni porast rek v večjem delu države. Ob nevihtah in močnejših nalivih lahko danes popoldne in zvečer hitro porastejo in poplavijo manjše reke in hudourniki v večjem delu države. Opozorilne pretoke presegajo reke Tolminka, Sava Bohinjka s pritoki, Vipava s kraškimi pritoki ter Kolpa v zgornjem in srednjem toku, opozorilni pretok pa je presegla tudi Ljubljanica v Mostah, ki bo danes in jutri predvidoma še nekoliko porasla. Danes bo močneje porasla tudi Sava v srednjem in spodnjem toku. Sava v Hrastniku bo opozorilni pretok presegla predvidoma danes okoli 14 ure.

Jutri nas čaka to

Deževje se bo nadaljevalo vsaj do srede noči na ponedeljek. Danes popoldne in prvi del noči na ponedeljek bo ozračje še nestabilno, pojavljale se bodo tudi nevihte z močnimi nalivi, predvsem v zahodni in južni Sloveniji. Ob tem lahko hitro porastejo meteorne vode, manjše reke in hudourniki. Zvečer se bodo ob prehodu vremenske fronte padavine okrepile tudi na severovzhodu države. Predvsem v višjih legah bo pihal močan jugozahodni veter s hitrostjo okrog 80 kilometrov na uro, ob morju pa okrepljen jugo. Meja sneženja bo večinoma nad 2000 metri nadmorske višine, spuščala se bo šele v noči na ponedeljek.

Jutri bo oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, delno plohe. Predvsem ob morju bodo krajša sončna obdobja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem od 10 do 15 stopinj C.