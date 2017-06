Nevihten dan bo, Velkavrh opisuje, kje lahko udari močneje

LJUBLJANA – »Lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare.« Takšno opozorilo so za danes (pa tudi v noči na sredo) vremenoslovci izdali za zahodno Slovenijo. Nevihte so sicer mogoče po celotnem ozemlju Slovenije.

Poklicali smo dežurnega prognostika pri Agenciji RS za okolje (Arso) Andreja Velkavrha, ki je potrdil, da bo danes predvidoma najhujše na zahodnem in severozahodnem delu države. Bolj kot toča, ki je sicer mogoča, je verjetnejša možnost močnejših nalivov, z njimi pa lahko hitro narastejo manjši vodotoki – hudourniške poplave.



Hidrološko opozorilo Agencije RS za okolje. Vir: Arso