Neverjetno: za to stanovanje v Ljubljani se jih je »greblo« 56

Gotovo je eden največjih finančnih zalogajev, ki v življenju doletijo posameznika, reševanje stanovanjskega problema. Zato ni nič nenavadnega, da ljudje iščejo vedno nove poti, kako kupiti nepremičnino s čim manj denarja. Prav zato mnogi, ki bodisi kupujejo dom bodisi želijo vložiti v nepremičnino kot naložbo, v zadnjih letih iščejo priložnosti tudi na javnih dražbah. Te so zanimive zaradi nizkih cen – vsaj izklicnih (v glavnem ko gre že za drugo ali tretjo dražbo), končno številko pa tako ali tako vedno določijo interesenti.



Pa smo šli na dražbo



Kako je na javni dražbi, nas je zanimalo. In smo se šli sami prepričat. Pregledali smo različne spletne strani in opazili, da Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) javnosti ponuja precej zdelano, dobrih 35 kvadratnih metrov veliko stanovanje v samem mestnem jedru – na Starem trgu ob Ljubljanici. Izklicna cena je znašala 40.800 evrov. Stanovanje smo poiskali v evidenci geodetske uprave in ugotovili, da je po njihovih izračunih vredno 92.212 evrov. Če bi ga bilo mogoče kupiti po izklicni ceni in prodati po Gursovi, bi mirno lahko rekli, da gre za odlično naložbo.



Na podlagi razpisnih pogojev, ki so bili objavljeni na spletni strani sklada, smo napisali prijavnico. Nič zahtevnega, večinoma le izjave, eden od pogojev pa je bil tudi vplačilo varščine. Ta praviloma znaša desetino izklicne vrednosti nepremičnine: v našem primeru 4080 evrov. Interesenti, ki ne zmagajo, varščino dobijo vrnjeno na transakcijski račun, medtem ko se kupcu všteje v kupnino. Če pa si tisti, ki je zmagal na dražbi, premisli in nepremičnine ne želi kupiti, praviloma ostane brez nje.



Prijavo s ponudbo in potrdilom o plačilu varščine smo, kot velevajo pravila, oddali v pisemski ovojnici in s pripisom Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb Stari trg 16 poslali na ljubljanski javni stanovanjski sklad. Stiskali smo pesti, da bomo edini. Žal prošnja ni bila uslišana.

