Neverjetno! Barako je vrglo v avtomobil

KOPER – Močna burja je danes popoldne in zvečer povzročila kar nekaj preglavic, največ na Obali.

Ob 18.50 je na Tinjanu (občina Koper) odtrgalo barako in jo vrglo v osebno vozilo, ki je bilo parkirano v bližini, in ga poškodovalo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Koper so dele barake pobrali na kup in jih obtežili.

Malo prej je v Jelarjih močna burja podrla na cestišče telefonski drog, veter pa je odkril streho zvonika nad Prvačino. Ob 17.17 je na Plavjah močna burja odtrgala električni kabel javne razsvetljave, ob enakem času pa je na Južni cesti v Izoli natrgala večji kos pločevinaste kritine na objektu. Posredovali so gasilci PGD Izola in JZ GB Koper ter odstranili pločevino s strehe.

Ob 16.46 je v Poljanah v občini Koper na vaško cesto padlo drevo, na Vojkovem nabrežju pa je delno odkrilo streho skladišča. Gasilci JZ GB Koper in PGD Pobegi-Čežarji so streho obtežili z vrečami peska. Posredovati so morali tudi v Kredu v občini Kobarid, kjer je močan veter prav tako odkril eno od streh, še poroča uprava za zaščito in reševanje.