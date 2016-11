Neverjetni preobrat: temperature bodo poskočile v višave

LJUBLJANA – V zadnjih dneh smo bili deležni precej nizkih temperatur, in sicer so se te ob jutrih gibale okrog ledišča, ponekod pa so se spustile še niže. November je sicer večinoma čas, ko zima že pošteno trka na vrata, a glede na vremensko napoved za prihodnji teden lahko rokavice, kape in šale vsaj za nekaj časa pustimo v omari.

Po napovedih agencije za okolje bo v ponedeljek, torek in sredo na vzhodu delno jasno, drugod bo večinoma oblačno, v zahodni Sloveniji bo občasno deževalo. Temperature se bodo začele dvigovati v ponedeljek, in sicer lahko čez dan pričakujemo okoli 14 stopinj, v torek okoli 17, v sredo pa 16. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 10 stopinj. Temperature bodo še nekoliko višje na Obali, in sicer lahko v ponedeljek, torek in sredo v Kopru pričakujejo sončno vreme in 18 stopinj Celzija, prav tako v Ankaranu in Piranu.

O otoplitvi poročajo tudi hrvaški portali, ki pišejo, da bodo ponekod v Dalmaciji temperature presegle 20 stopinj Celzija.