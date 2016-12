Nevarnost socialnega turizma

Nemški parlament je v četrtek sprejel zakon, ki določa, da bodo državljani EU lahko šele po petih letih bivanja v Nemčiji zaprosili za socialno podporo, če ne bodo zaposleni. Tako bodo ustavili zlorabo socialne pomoči, saj so se tujci velikokrat priselili v Nemčijo zaradi socialne podpore. Mnogo tujih priseljencev je pač izračunalo, da bodo s preselitvijo v Nemčijo že s socialno podporo zaslužili toliko več kot doma, da bodo kljub višjim življenjskim stroškom na boljšem. Tako so nastajala prava naselja migrantov, ki so se šli nekakšen socialni turizem, in Nemci so temu morali narediti konec. Podobno so že prej storili Britanci.

