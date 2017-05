Nevarna jopica: otroci se lahko zadušijo

LJUBLJANA – Slovaška je v sistem hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih na skupnem evropskem trgu Rapex prijavila dekliško jopico, poroča Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).

Vzrok odpoklica je dejstvo, da se bleščice zlahka odstranijo. Majhni otroci jih lahko pogoltnejo, zato obstaja nevarnost zadušitve. Če imate to jopico doma, jo odstranite z dosega otrok. Lahko ji odstranite bleščice ali pa jo vrnete v trgovino, kjer ste jo kupili. Upravičeni ste do povrnitve kupnine, so še zapisali.

