Neurje se je razbesnelo: veter ruval strehe, poškodovanih 40 objektov

LJUBLJANA – Neurje, ki se je popoldne razbesnelo na območjih vasi Hrušica, Male Loče in Javorje v občini Ilirska Bistrica, je ponekod povzročilo izpad elektrike, okoli 40 objektov je bilo poškodovanih. Veter je odkrival strehe in porušil več dreves, ena oseba je lažje poškodovana, je za STA dejal poveljnik CZ občine Ilirska Bistrica Janko Slavec.

Elektroslužbe iz Sežane in Ilirske Bistrice naj bi škodo sanirale do večera. Na terenu pa je poleg elektroslužb in civilne zaščite še vedno okoli 50 gasilcev gasilske zveze Ilirska Bistrica, je še dejal Slavec.

Močno deževje in vetrovno vreme sta težave povzročila tudi drugod na Primorskem. V Hrpeljah je voda poplavila osnovno šolo in objekt v obrtni coni, poplavljena pa je tudi knjižnica v Kozini.

Arso možnost močnejših in dolgotrajnejših nalivov napoveduje tudi za noč na soboto, in sicer zlasti za območje zahodne, jugozahodne, južne in deloma osrednje Slovenije. Na teh območjih so zaradi nalivov možni tudi hitri porasti in razlivanja hudourniških voda.

Za zahodno in južno Slovenijo so tako za danes in soboto zaradi močnejših nalivov razglasili oranžno stopnjo ogroženosti, zaradi možnih porastov hudourniških voda pa rumeno opozorilo. Ob večerni plimi lahko morje v manjšem obsegu poplavi najnižje dele obale.

