Neurje, ki je pustošilo po Sloveniji, je pustilo take posledice

LJUBLJANA – Neurje je zalivalo kleti, odkrivalo strehe in podiralo drevje skoraj po vsej Sloveniji. Do težav je prihajalo na območju Vrhnike, Logatca, Borovnice, Dolenjskih Toplic, Kranja, še posebej pa v Slovenskih goricah, predvsem v občini Šentilj. Tam so gasilci morali v več primerih posredovati zaradi meteornih voda, ki so poplavile nekatere objekte, poplavil je vodotok, sprožil se je tudi plaz. V Pesnici je poškodovalo streho, meteorne vode pa so zalile tudi objekt v Zgornji Polskavi.

Iz mariborske družbe Nigrad so sporočili, da so svoje dežurne ekipe še dodatno okrepili, dosegljivi pa so na mobilni številki 031 316 050. Ob tem izpostavljajo, da se je današnje deževje znova izkazalo kot preobilno za mestno kanalizacijo. Ta je bila projektirana po statistično določenem povprečju Agencije RS za okolje glede intenzitete in povratnih dob posameznih nalivov, ki pa zdaj žal ne veljajo več.

Danes zvečer in v prvem delu noči bodo zlasti v severni, vzhodni in osrednji Sloveniji še mogoči hitri porasti hudourniških vodotokov, mogoča pa so tudi razlitja, so sporočili iz Agencije RS za okolje.

Po podatkih agencije za okolje se bodo zvečer in v prvem delu noči predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji še pojavljale nevihte z nalivi, s sunki vetra in točo. Ob tem lahko pride do porasta hudourniških vodotokov in poplav meteornih voda, so navedli.