Nesrečnica si je zlomila nogo

PREVALJE – Ob 6.03 je v stanovanjski hiši na Prevaljah padla starejša ženska in si zlomila nogo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so odprli vrata hiše in pomagali pri prenosu poškodovanke v reševalno vozilo. Reševalci so jo prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.