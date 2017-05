Nesreča, imenovana Eurosong

Finski kolega mi je te dni dejal, da je tekmovanje za Pesem Evrovizije, stari dobri Eurosong, kot prometna nesreča, mimo katere se peljemo z osebnim avtomobilom. Nihče je ne želi videti, a jo vsak vsaj z enim očesom ošvrkne. Če že ne z obema!



Začarani krog kiča in blišča se bo danes vnovič zavrtel, tudi z nastopom našega Omarja Naberja. V četrtek bo še drugi predizbor, v soboto veliki finale. Spomnimo se, kako je bila prireditev nekoč namenjena le zadržanemu in izbranemu, do neke meje elitnemu občinstvu, danes gre za razgibano in raznoliko občinstvo, ki vse bolj spominja na kanček mirnejše športne razgrajače. Divji ples minljivosti, ki se odvija na razkošnem odru, bo spet priložnost za domače dežurne nergače in nacionalne dušebrižnike. »Le kaj nam je tega treba bilo,« bo skoraj zagotovo zapisal Nekdo na spletu. Odgovora ne bo dočakal.

