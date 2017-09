Nerazumno: veste, kje kupiti slovensko zastavo?

LJUBLJANA – Mnogi Slovenci so prepričani, da bi morala biti slovenska zastava v vsakem domu. Tisti najbolj narodno ozaveščeni menijo tudi, da bi jo bilo treba izobesiti petkrat na leto, če že ne ob vseh praznikih Republike Slovenije, pa vsaj na dan državnosti 25. junija.

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH) pravi, da se zastava izobesi ob naslednjih praznikih: 8. februar, na Prešernov dan, 27. aprila, na dan upora proti okupatorju, 1. in 2. maja na praznik dela, 25. junija na dan državnosti in 26. decembra na dan samostojnosti. Zastavo morajo izobesiti na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, lokalnih skupnosti. Lahko pa se izobesi tudi na drugih javnih objektih ali na stanovanjskih hišah.

Glede na to bi človek pričakoval, da lahko slovensko zastavo kupi povsod. A ni tako. Če ste mislili, da jo lahko dobite v vsaki vaški trgovini ali vsaj na slovenski pošti, ste se krepko zmotili. Kot so nam pojasnili na Pošti Slovenija, slovenske zastave trenutno pri njih sploh ni v ponudbi.

Foto: Blaž Samec, Delo

Nimajo je niti dobro založeni

Človek bi si mislil, da če je ni mogoče dobiti na pošti, se da dobiti vsaj v večjih trgovskih centrih. A tudi to ne bo držalo. Kot so nam pojasnili v Mercatorju, trenutno tam ne prodajajo slovenskih zastav. Prav tako bodo razočarani tisti, ki bi se po zastavo odpravili v Tuš. »V Tušu smo zavezani k ponudbi po meri naših kupcev in jo nenehno prilagajamo. Tako je tudi v primeru konkretnega izdelka, po katerem povprašujete. Slovensko zastavo torej ponujamo ob posebnih priložnostih oziroma v posebni ponudbi in ni del redne prodaje. Trenutno je torej ni v ponudbi, zagotovo pa jo je moč najti ob ključnih slovenskih praznikih in pomembnejših dogodkih, ki promovirajo našo državo.« Imajo pa slovenske zastave v prodaji v Sparu. Kot so nam povedali, so trenutno na voljo v treh velikostih.

Sicer pa je možno slovensko zastavo naročiti tudi prek spleta. V ponudbi jo imajo v različnih spletnih trgovinah. Mi smo jo našli v armyshopu, na spletni strani zastave.si in tudi pri različnih ponudnikih, ki se ukvarjajo s tiskom.

Pravila, ki jih morate upoštevati

Pred naslednjim praznikom, ko bo treba izobesiti državno zastavo, pa je dobro, da se podučite tudi o tem, kako se zastava pravilno izobesi. »Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča, grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu,« pravi zakon ZGZH.