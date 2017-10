(Ne)pričakovano: kdo vse je Pahorju odrekel glas

JASNO IN GLASNO

LJUBLJANA – Koga so pred petimi leti na zadnjih predsedniških volitvah volili letošnji predsedniški kandidati? To vprašanje je bilo zastavljeno vsem devetim potrjenim kandidatom za omenjeno funkcijo v soočenju na prvem programu RTV Slovenija. Taki so bili njihovi odgovori.

Suzana Lara Krause, s Ptuja, profesorica slovenščine in ruščine, samostojna podjetnica (predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka)

»Gospoda Pahorja.«

Angela (Angelca) Likovič, iz Grosupljega, univerzitetna diplomirana organizatorka, upokojenka (Glas za otroke in družine)

»Pred petimi leti sem podprla gospoda Zvera, v drugem krogu se ne spomnim.«

Maja Makovec Brenčič, iz Grosupljega, profesorica mednarodnega poslovanja, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (Stranka modernega centra)

»Aktualnega predsednika.«

Boris Popovič, iz Kopra, gimnazijski maturant, župan Mestne občine Koper (Slovenija za vedno)

»Nisem šel na volitve.«

Andrej Šiško, iz Maribora, inženir informatike, avtor in urednik (Gibanje zedinjena Slovenija)

»Nisem mogel glasovati za nikogar, kajti za zlo, večje ali manjše, ne moreš glasovati.«

Marjan Šarec, iz Kamnika, univerzitetni diplomirani igralec, župan (Lista Marjana Šarca)

»Tisti, ki sem ga volil, ni zmagal.«

Borut Pahor, iz Šempetra - Vrtojbe, diplomirani politolog, predsednik Republike Slovenije (Dejan Židan in skupina volivcev)

»Zase sem glasoval.«

Ljudmila Novak, iz Moravč, profesorica nemškega in slovenskega jezika, poslanka Državnega zbora RS (Nova Slovenija – krščanski demokrati)

»V prvem krogu Milana Zvera, v drugem aktualnega predsednika.«

Romana Tomc, iz Ljubljane, univerzitetna diplomirana ekonomistka, poslanka Evropskega parlamenta (Slovenska demokratska stranka – SDS)