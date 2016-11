Nemirna noč in jutro: poplavlja stanovanja, plazovi zaprli ceste

PIRAN, IZOLA, KOPER – V številnih obmorskih krajih je pozno zvečer in ponoči poplavljalo in večkrat so morali posredovati gasilci, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V Izoli je voda zalila več stanovanjskih hiš in industrijski objekt. Več kot 50 cm vode je bilo v neki delavnici in kuhinji.

V Kopru je voda zalila meteorna voda zalila pritličja dveh vrstnih hiš. Posredovali so gasilci PGD Pobegi-Čežarji in GB Koper, ki so prečrpali približno tri kubične metre vode. Voda je zalila še nekatera stanovanja. V Plavjah je meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo, zato so gasilci PGD Hrvatini vodo preusmerili v hudournik.

V Piranu je zalilo stanovanjsko hišo, posredovali so gasilci. Poplavilo je tudi center Strunjana in piranski gostinski lokal. Zaradi poplavljenega cestišča je zaprta lokalna cesta Strunjan–Beli Križ.

Plazovi so zaprli ceste

Zaradi plazu je zaprta lokalna cesta Hrastnik–Radeče. Prav tako je na cesti Tolmin–Idrija pri križišču za Cerkno promet oviran. Zaradi plazu je zaprt tudi prelaz Ljubelj. Plazilo je tudi ponoči, in sicer je na lokalni cesti Izola–Šared prišlo do več manjših plazov, zato je cesta do nadaljnjega zaprta za promet, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kako pa je bilo pri vas? Ste mirno spali?