Nemci nočejo plačati za uničeno letalo

LJUBLJANA –Poročali smo že o nenavadni letalski nesreči s še bolj nenavadnim nadaljevanjem, ki se je zgodila septembra 2012 na dunajskem letališču Schwechat; bila je gneča, veter je oviral pristanek in pilot slovenskega letala cirrus SR 22 je s stolpa dobil navodila, naj hitro obrne: »Pilotu manever v oster zavoj ni uspel, letalo je udarilo ob tla in z njega je potrgalo dele,« nesrečo opisuje Andrej Marčič, direktor ljubljanskega podjetja Aequalis, ki je lastnik cirrusa.

Štirje potniki so jo odnesli brez poškodb, tega pa ne bi mogli reči za letalo, ki je končalo daleč od steze: v izvedeniškem mnenju je zapisano, da je najprej zadelo »s krilom ob tla, padlo na kolesa, ki so se pri padcu odtrgala. Drselo je po trebuhu, se vrtelo po stezi in zunaj nje ter utrpelo hude strukturne poškodbe.« V Aequalisu so nato obvestili zavarovalnico, zapletlo pa se je pri oceni škode – medtem ko so prvi zaznali totalko, je nemški oglednik zavarovalnice Allianz škodo na letalu, zavarovanem za več kot 400.000 evrov, ocenil na samo 150 tisočakov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«