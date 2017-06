Nemci ne bodo vrnili keltskega kovanca

MÜNCHEN, LJUBLJANA – Ta teden se je na bavarskem upravnem sodišču v Münchnu precej hitro odločilo o lastništvu redkega keltskega kovanca tetradrahmona oziroma tetradrahme, ki so ga po navedbah našega ministrstva za kulturo ilegalno izkopali leta 2011, domnevno v bližini reke Mure v Sloveniji, nato pa brez dovoljenja odnesli iz države. Ko so ga leta 2013 opazili v avkcijskem katalogu v Veliki Britaniji, ga je Slovenija hotela nazaj, a je novec v vrednosti nekdanjih štirih drahem na otoški dražbi zamenjal lastnika za tri tisoč angleških funtov (slabih 3500 evrov) in pristal v Nemčiji v zasebni zbirateljski zbirki.



Že ob prodaji sta kustosa iz Numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije Peter Kos in Alenka Miškec za kulturno ministrstvo pripravila dokumentacijo o keltskem kovništvu na Slovenskem. Kos pojasnjuje, za kak kovanec gre: »To je srebrna tetradrahma iz drugega stoletja pred našim štetjem. Kovanec je pripadal plemenu Tavriskov, podobni novci so že bili najdeni na ozemlju naše države.« Tavriski so živeli na območju osrednje in vzhodne Slovenije.

